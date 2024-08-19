Комитет ВР одобрил законопроект Зеленского о статусе военных, воюющих в РФ

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект №11483, гарантирующий военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.﻿ Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Сегодня рассмотрели на заседании Комитета безотлагательный президентский законопроект №11483" , - написал он.

Документ делает невозможным неодинаковое применение на практике положений Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для наших защитников и защитниц, участвующих в операции в Курской области.

"Должны гарантировать участникам операции на Курщине и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой" , - отметил Завитневич.

Предполагается, что действие Закона будет распространяться на: