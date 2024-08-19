Комитет ВР одобрил законопроект Зеленского о статусе военных, воюющих в РФ
Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект №11483, гарантирующий военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Сегодня рассмотрели на заседании Комитета безотлагательный президентский законопроект №11483", - написал он.
Документ делает невозможным неодинаковое применение на практике положений Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для наших защитников и защитниц, участвующих в операции в Курской области.
"Должны гарантировать участникам операции на Курщине и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - отметил Завитневич.
Предполагается, что действие Закона будет распространяться на:
- военнослужащих ВСУ;
- других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;
- государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;
- Службы внешней разведки Украины;
- разведывательного органа Министерства обороны Украины;
- разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.