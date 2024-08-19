Президент Чехії не виключає "часткового" вступу України до НАТО

Чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.﻿ Про це він сказав у спільному інтерв’ю чеським виданням Novinky та Pravo, повідомляє Європейська правда.

Павел вважає, що повне відновлення контролю України над всією територією не є "обов'язковою умовою" членства в НАТО.

"Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент" , – пояснив він.

Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990-го.

"Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією" , – зазначив Павел, додавши, що це можливо тільки після початку переговорів між Києвом та Москвою.

Він підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані.