Президент Чехии не исключает "частичное" вступление Украины в НАТО

Чешский президент Петр Павел считает, что вступление Украины в Североатлантический Альянс не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией. Об этом он сказал в совместном интервью чешским изданиям Novinky и Pravo, сообщает Европейская правда.

Павел считает, что полное восстановление контроля Украины над всей территорией не является "обязательным условием" членства в НАТО.

"Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент" , – пояснил он.

Президент Чехии напомнил о примере Германии, которую приняли в Альянс в 1955 году, хотя часть ее территории была под оккупацией Советского Союза до 1990-го.

"Поэтому я думаю, что есть решение и техническое, и юридическое, чтобы позволить Украине вступить в НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией" , – отметил Павел, добавив, что это возможно только после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Он подчеркнул, что демократические страны должны рассматривать оккупированные Россией территории Украины только как временно оккупированные.