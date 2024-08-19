РФ пригрозила "відповіддю" Польщі за перехоплення російських ракет над Україною

Росія відповість, якщо Польща намагатиметься перехопити російські ракети над Україною, заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости, повідомляє Новое время.

Дипломат країни-агресора стверджує, що реакція РФ на перехоплення Польщею російських ракет буде «адекватною» і «цілком конкретною».

Він також заявив, що позиція Росії нібито «добре відома і Варшаві й НАТО».

У травні речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що влада країни з технічного та юридичного погляду розглядає питання можливого залучення систем ППО до збиття російських ракет над українською територією біля кордонів. Він також підтвердив, що українська сторона зверталась до польської з такою ініціативою.

Розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як у березні російська ракета порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.

У липні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не збиватиме російські ракети над заходом України без ухвалення відповідного рішення всіма членами НАТО.