Россия ответит, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости, сообщает Новое время.

Дипломат страны-агрессора утверждает, что реакция РФ на перехват Польшей российских ракет будет «адекватной» и «вполне конкретной».

Он также заявил, что позиция России якобы «хорошо известна и Варшаве и НАТО».

В мае представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что власти страны с технической и юридической точки зрения рассматривают вопрос возможного привлечения систем ПВО к сбиванию российских ракет над украинской территорией у границ. Он также подтвердил, что украинская сторона обращалась к польской с такой инициативой.

Разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как в марте российская ракета нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

В июле министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать российские ракеты над западом Украины без принятия соответствующего решения всеми членами НАТО.