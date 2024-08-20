Курс валют НБУ на 20 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 19 серпня, підвищився на 9 коп. до 41.3027 за 1 долар.

Євро подорожчав на 31 коп. до 45.6085 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 53.5138 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 47.7875 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 10.6850 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.302 700 EUR Євро 45.608 500 GBP Фунт стерлінгів 53.513 800 CHF Швейцарський франк 47.787 500 PLN Польський злотий 10,685,000

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.