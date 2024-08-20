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Курс валют НБУ на 20 серпня

Курс валют НБУ на 20 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 19 серпня, підвищився на 9 коп. до 41.3027 за 1 долар.

Євро подорожчав на 31 коп. до 45.6085 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 53.5138 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 47.7875 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 10.6850 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.302 700 +0.0917
EUR Євро 45.608 500 +0.3094
GBP Фунт стерлінгів 53.513 800 +0.3207
CHF Швейцарський франк 47.787 500 +0.282
PLN Польський злотий 10,685,000 +0.0841

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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