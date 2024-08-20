Курс валют НБУ на 20 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 серпня 2024 року
Курс долара , порівняно з 19 серпня, підвищився на 9 коп. до 41.3027 за 1 долар.
Євро подорожчав на 31 коп. до 45.6085 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 53.5138 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 47.7875 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 10.6850 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.302 700
|EUR
|Євро
|45.608 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.513 800
|CHF
|Швейцарський франк
|47.787 500
|PLN
|Польський злотий
|10,685,000
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.