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Курс валют НБУ на 20 августа

Курс валют НБУ на 20 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 августа, повысился на 9 коп до 41.3027 за 1 доллар.

Евро подорожал на 31 коп до 45.6085 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 53.5138 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 47.7875 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 10.6850 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.302700 +0.0917
EUR Евро 45.608500 +0.3094
GBP Фунт стерлингов 53.513800 +0.3207
CHF Швейцарский франк 47.787500 +0.282
PLN Польский злотый 10.685000 +0.0841

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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