Курс валют НБУ на 20 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 августа, повысился на 9 коп до 41.3027 за 1 доллар.
Евро подорожал на 31 коп до 45.6085 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 53.5138 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 47.7875 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 8 коп до 10.6850 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.302700
|EUR
|Евро
|45.608500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.513800
|CHF
|Швейцарский франк
|47.787500
|PLN
|Польский злотый
|10.685000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.