Курс валют НБУ на 20 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 августа, повысился на 9 коп до 41.3027 за 1 доллар.

Евро подорожал на 31 коп до 45.6085 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 53.5138 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 47.7875 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 10.6850 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.302 700 EUR Евро 45.608 500 GBP Фунт стерлингов 53.513 800 CHF Швейцарский франк 47.787 500 PLN Польский злотый 10.685 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.