Сили оборони продовжують тримати оборону в частині Нью-Йорку - джерела

Сили оборони, зокрема 53 окрема механізована бригада ЗСУ, продовжують тримати оборону в північній частині селища Нью-Йорк на Донеччині. В останньому звіті Американського інституту вивчення війни, який посилається на російських воєнних блогерів, йшлося про можливе захоплення селища, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП у керівництві 53 бригади та ОТУ "Луганськ".

"Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища – УП). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає".

Окрім браку піхоти, розповідає інший співрозмовник УП, справа також у певних проблемах з наявним особовим складом. На напрямку Нью-Йорка та сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю військових і доволі високий показник тих, хто пішов у СЗЧ (залишив позиції).

Подолавши частину Нью-Йорка, росіяни вже активно рухаються до наступного селища – Неліпівки.

Для довідки: Росіяни надзвичайно швидко захопили більшу частину Нью-Йорка – усього за 2 місяці. До кінця червня 2024-го року Нью-Йорк і Торецьк були останніми населеними пунктами, де лінія бойового зіткнення трималася на рівні АТО-ООС.

Передісторія: