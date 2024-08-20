Силы обороны продолжают держать оборону в части Нью-Йорка – источники

Силы обороны, в частности 53 отдельная механизированная бригада ВСУ, продолжают держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. В последнем отчете Американского института изучения войны, который ссылается на российских военных блогеров, говорилось о возможном захвате поселка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП в руководстве 53 бригады и ОТГ "Луганск".

"Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка – УП). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет".

Кроме нехватки пехоты, рассказывает другой собеседник УП, дело также в определенных проблемах с имеющимся личным составом. На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СОЧ (оставил позиции).

Преодолев часть Нью-Йорка, россияне уже активно движутся к следующему поселку – Нелиповке.

Для справки: Россияне чрезвычайно быстро захватили большую часть Нью-Йорка – всего за 2 месяца. К концу июня 2024-го года Нью-Йорк и Торецк были последними населенными пунктами, где линия боевого столкновения держалась на уровне АТО-ООС.

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