Силы обороны продолжают держать оборону в части Нью-Йорка – источники
Силы обороны, в частности 53 отдельная механизированная бригада ВСУ, продолжают держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. В последнем отчете Американского института изучения войны, который ссылается на российских военных блогеров, говорилось о возможном захвате поселка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают собеседники УП в руководстве 53 бригады и ОТГ "Луганск".
"Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка – УП). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет".
Кроме нехватки пехоты, рассказывает другой собеседник УП, дело также в определенных проблемах с имеющимся личным составом. На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СОЧ (оставил позиции).
Преодолев часть Нью-Йорка, россияне уже активно движутся к следующему поселку – Нелиповке.
Для справки: Россияне чрезвычайно быстро захватили большую часть Нью-Йорка – всего за 2 месяца. К концу июня 2024-го года Нью-Йорк и Торецк были последними населенными пунктами, где линия боевого столкновения держалась на уровне АТО-ООС.
Предыстория:
- В своем отчете за 18 августа Американский институт изучения войны, ссылаясь на российских военных блогеров, сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Нью-Йорка. А, возможно, и "захватили поселок".
- Направление Нью-Йорка было проблемным с начала летнего российского наступления.
- Так, в начале июля бойцы 206-го батальона 241-й бригады ТРО (Киев), которые были прикомандированы к 41-й отдельной механизированной бригаде на Торецком направлении, заявили об отсутствии должной поддержки от этой бригады.
- Впоследствии на направление Нью-Йорка (на усиление) отправили 53 бригаду, но обстановка не изменилась.
- Россияне начали наступление на Торецк и Нью-Йорк в конце июня 2024 года, и оно оказалось удачным для оккупантов. По данным УП, причиной этого была неудачная ротация Сил обороны в июне: тогда 24 бригаду сняли с Торецка и отправили на Часов Яр, а 41 – сняли с Часового Яра и отправили на Торецк.