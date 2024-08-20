ППО вночі збила три ракети і 25 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 20 серпня Росія атакували Україну балістичними, крилатими та авіаційними ракетами, а також безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили три ракети та 25 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області РФ, крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області РФ, керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ, РФ).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей:

одну крилату ракету "Іскандер-К",

дві керовані авіаційні ракети Х-59,

25 ударних БпЛА Shahed-131/136.

ППО працювала у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.