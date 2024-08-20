ПВО ночью сбила три ракеты и 25 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 20 августа Россия атаковала Украину баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами, а также беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили три ракеты и 25 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, крылатую ракету "Искандер-К" из Брянской области РФ, управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск, РФ).

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей:

одну крылатую ракету "Искандер-К",

две управляемые авиационные ракеты Х-59,

25 ударных БпЛА Shahed-131/136.

ПВО работала в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.