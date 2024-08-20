Байден згадав про Україну у виступі на з'їзді Демократичної партії

Оваціями вітали учасники національного з'їзду Демократичної партії президента США Джо Байдена. Юрба скандувала "Ми любимо Джо!" та "Дякуємо!", повідомляє Голос Америки.

Після 50 років в політиці Байден передає лідерство в партії. 21 липня Байден він зняв свою кандидатуру з президентських перегонів, після невдалих дебатів проти свого опонента - республіканця Дональда Трампа. Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс для участі в президентських перегонах, що дало новий поштовх виборчій кампанії демократів.

У своєму зверненні до з'їзду Байден окреслив принципи своєї політики, включаючи захист середнього класу, розвиток інфраструктури та виробництва мікрочипів, створення робочих місць, зусилля зі зниження цін на рецептурні ліки, заходи, які Байден відстоював з часу своєї роботи в Сенаті тощо.

Байден розкритикував свого попередника Трампа і наголосив на важливості лідерства США в світі і успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, протистоянні Росії та Китаю.

"Ми ніколи не схилимось перед Путіним" , - сказав він про себе та Камалу Гарріс.

"Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна" , - додав Байден.

Він наголосив на нещодавньому обміні з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.

Щодо зміцнення альянсів Байден додав:

"Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО".

Байден вказав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАСу, а також доставки гуманітарної допомоги. Він висловив солідарність з протестувальниками, які вийшли на вулиці в Чикаго з вимогою досягти зупинки вогню в Секторі Гази.

Байден закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

Байден завершив свій виступ словами з гімну: "Америко, я віддав тобі найкраще".