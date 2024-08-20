Байден упомянул об Украине в выступлении на съезде Демократической партии
Овациями приветствовали участники национального съезда Демократической партии президента США Джо Байдена. Толпа скандировала "Мы любим Джо!" и "Спасибо!", сообщает Голос Америки.
После 50 лет в политике Байден передает лидерство в партии. 21 июля Байден он снял свою кандидатуру с президентской гонки, после неудачных дебатов против своего оппонента - республиканца Дональда Трампа. Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис для участия в президентской гонке, что дало новый толчок избирательной кампании демократов.
В своем обращении к съезду Байден очертил принципы своей политики, включая защиту среднего класса, развитие инфраструктуры и производства микрочипов, создание рабочих мест, усилия по снижению цен на рецептурное лекарство, мероприятия, которые Байден отстаивал со времени своей работы в Сенате и т.д.
Байден подверг критике своего предшественника Трампа и подчеркнул важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии России и Китая.
"Мы никогда не склонимся перед Путиным", - сказал он о себе и Камале Харрис.
"Путин думал, что захватит Киев через три дня. Три года спустя Украина еще свободна", - добавил Байден.
Он отметил недавний обмен с Россией, что позволил вернуть незаконно удерживаемых там американцев.
Относительно укрепления альянсов Байден добавил:
"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".
Байден указал, что его администрация без устали работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАСа, а также доставки гуманитарной помощи. Он выразил солидарность с протестующими, вышедшими на улицы в Чикаго с требованием достичь остановки огня в Секторе Газа.
Байден призвал американцев голосовать за Гаррис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.
Байден завершил свое выступление словами из гимна: "Америка, я отдал тебе лучшее".
"Я отдавал тебе лучше 50 лет. Надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем", - сказал президент США.