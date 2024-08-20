На Тернопільщині під час тривоги сталася пожежа, закликають не виходити на вулиці

У Тернопільській області вночі під час повітряної тривоги сталась пожежа, повідомляє Укрінформ.

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції" , - ідеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Деталі в ОДА пообіцяли повідомити на брифінгу о 9-й годині.

Як також додали в облдержадміністрації, рекомендовано при плануванні дня без потреби не виходити із дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці. Також слід зачинити вікна у приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря.