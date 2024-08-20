На Тернопольщине во время тревоги произошел пожар, призывают не выходить на улицы
В Тернопольской области ночью во время воздушной тревоги произошел пожар, сообщает Укринформ.
"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции", - говорится в сообщении областной военной администрации.
Детали в ОГА пообещали сообщить на брифинге в 9 часов.
Как также добавили в облгосадминистрации, рекомендовано при планировании дня без необходимости не выходить из дома максимально ограничить пребывание детей на улице. Также следует закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.
В Тернопольском районе производятся замеры качества воздуха.