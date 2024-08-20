РФ атакувала промисловий об'єкт на Тернопільщині, пожежу локалізували – ДСНС

Під час тривоги на Тернопільщині армія РФ завдала удару по промисловому об’єкту. Про це йшлося під час брифінгу в Тернопільській ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Близько 3:00 ми отримали повідомлення про пожежу на одному з підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце події було встановлено загоряння внаслідок влучання в одну з місткостей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, внаслідок чого виникла пожежа.

Для ліквідації пожежі було залучено близько 20 одиниць техніки та 90 рятувальників. Також залучили два пожежні поїзди з Тернополя і Львова" , - повідомив начальник головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.

О 6:50 пожежу локалізували. Наразі відбувається гасіння пожежі, зазначили у ДСНС.

Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що шкідливі речовини потрапили у високі шари атмосфери, які розсіюються з рухом повітряних мас - швидкість руху повітряних мас 10 м за хв. Маси рухаються в напрямку Теребовлі та Козови.

Поки перевищень шкідливих речовин у повітрі немає. Проте до уточнених досліджень повітря і води, вона закликала утриматися від тривалих прогулянок на свіжому повітрі, тримати дітей у закритих приміщеннях і закрити вікна.

Нагадаємо, на Тернопільщині вночі під час повітряної тривоги сталася пожежа. У Тернополі небо затягнуло чорним димом. В ОВА людям радили не виходити на вулицю та щільно зачинити вікна.