РФ атаковала промышленный объект на Тернопольщине, пожар локализовали – ГСЧС

Во время тревоги в Тернопольской области армия РФ нанесла удар по промышленному объекту. Об этом шла речь во время брифинга в Тернопольской ОВА, сообщает Укринформ.

"Около 3:00 мы получили сообщение о пожаре на одном из предприятий города Тернополя. По прибытию на место происшествия было установлено возгорание в результате попадания в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы, в результате чего возник пожар.

Для ликвидации пожара были привлечены около 20 единиц техники и 90 спасателей. Также привлекли два пожарных поезда из Тернополя и Львова" , - сообщил начальник главного управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей.

В 6.50 пожар локализовали. В настоящее время происходит тушение пожара, отметили в ГСЧС.

Главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук сообщила, что вредные вещества попали в высокие слои атмосферы, которые рассеиваются с движением воздушных масс - скорость движения воздушных масс 10 м в мин. Массы движутся в направлении Теребовли и Козовой.

Пока превышений вредных веществ в воздухе нет. Однако до уточненных исследований воздуха и воды, она призвала воздержаться от длительных прогулок на свежем воздухе, держать детей в закрытых помещениях и закрыть окна.

Фото: ГСЧС

Напомним, в Тернопольской области ночью во время воздушной тревоги произошел пожар. В Тернополе небо затянуло черным дымом. В ОВА людям советовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна.