Зеленський анонсував створення "міністерства єдності" для українців за кордоном

В Україні створять інституцію, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", повідомляє Ліга.net.

За словами глави держави, зараз готується запуск нової інституції, яка забезпечить "достатню силу глобальної української єдності".

"Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців" , – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що РФ використовує пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема адресований українцям. Крім того, Москва використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів.

"Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України – раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном" , – додав глава держави.

Зеленський вважає, що одна лише система Міністерства закордонних справ із цим не впорається, бо йдеться про мільйони українців. Він пообіцяв представити всі деталі найближчим часом.