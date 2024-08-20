Зеленский анонсировал создание "министерства единства" для украинцев за рубежом

В Украине создадут институт, который будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", сообщает Лига.net.

По словам главы государства, сейчас готовится запуск нового института, который обеспечит "достаточную силу глобального украинского единства".

"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – все это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев" , – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ использует пропагандистский ресурс за рубежом, в частности, адресованный украинцам. Кроме того, Москва использует свои церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов.

"Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины – раньше у нас никогда не было такой части нашего народа за рубежом" , — добавил глава государства.

Зеленский считает, что одна только система Министерства иностранных дел с этим не справится, потому что речь идет о миллионах украинцев. Он пообещал представить все детали в ближайшее время.