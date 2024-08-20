Російська атака Київщину: уламки збитих цілей пошкодили 4 будинки
Уламки збитих російських "Шахедів" та ракет пошкодили 4 приватні будинки у Київській області, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
"Вночі та зранку ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами ППО.
Внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади".
Також в одному з районів виникло займання трав'яного настилу. Пожежа уже загасили.
За словами Кравченка, оперативні групи наразі продовжують фіксувати наслідкі ворожої атаки.
"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – підсумував голова ОВА.
Передісторія:
- Російська армія ввечері 19 серпня запустила ударні безпілотники в Україну з кількох напрямків.
- Вранці під час оголошеної тривоги в Київській області працювала ППО.
- Згодом у КМВА повідомили, що усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити ще на підступах до Києва, минулося без жертв і руйнувань.
- Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59 та 26 ударними БпЛА типу "Shahed"; 28 повітряних цілей вдалося знищити.