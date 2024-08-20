Российская атака Киевщину: обломки сбитых целей повредили 4 дома

Обломки сбитых российских "Шахедов" и ракет повредили 4 частных дома в Киевской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО.

В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посеченные фасады".

Также в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар уже потушили.

По словам Кравченко, оперативные группы сейчас продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет" , – подытожил глава ОВА.

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