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Российская атака Киевщину: обломки сбитых целей повредили 4 дома

Российская атака Киевщину: обломки сбитых целей повредили 4 дома
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Обломки сбитых российских "Шахедов" и ракет повредили 4 частных дома в Киевской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО.
В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посеченные фасады".

Также в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар уже потушили.

По словам Кравченко, оперативные группы сейчас продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.

Предыстория: 

  • Российская армия вечером 19 августа запустила ударные беспилотники в Украину с нескольких направлений.
  • Утром во время объявленной тревоги в Киевской области работала ПВО.
  • Позже в КГВА сообщили, что все вражеские воздушные цели удалось уничтожить еще на подступах к Киеву, обошлось без жертв и разрушений.
  • Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 26 ударными БпЛА типа "Shahed"; 28 воздушных целей удалось уничтожить.

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