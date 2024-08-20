Угорщина так і не пояснила Брюсселю спрощення в'їзду для росіян і білорусів – ЗМІ

Угорщина досі не надала пояснень ЄС щодо свого рішення спростити вимоги в'їзду для громадян РФ та Білорусі. Про це пише Euractiv, повідомляє Європейська правда.

У понеділок, 19 серпня, закінчився термін, встановлений Європейською комісією для надання Угорщиною відповіді на питання про пом'якшення умов в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити Будапешту зміни, внесені до імміграційної схеми країни.

У ньому Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Представник Єврокомісії підтвердив Euractiv, що станом на другу половину дня понеділка відповіді від угорської сторони ще не було.

Нагадаємо, минулого тижня країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

Водночас глава угорського МЗС Петер Сійярто переконаний, що рішення Будапешта щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів, не становить ризику для Шенгенської зони.