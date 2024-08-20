Венгрия так и не объяснила Брюсселю упрощение въезда для россиян и белорусов - СМИ

Венгрия до сих пор не дала объяснений ЕС по поводу своего решения упростить требования въезда для граждан РФ и Беларуси. Об этом пишет Euractiv, сообщает Европейская правда.

В понедельник, 19 августа, истек срок, установленный Европейской комиссией для предоставления Венгрией ответа на вопрос о смягчении условий въезда для граждан России и Беларуси.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему страны.

В нем Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

Представитель Еврокомиссии подтвердил Euractiv, что по состоянию на вторую половину дня понедельника ответа от венгерской стороны еще не было.

Напомним, на прошлой неделе страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".

В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто убежден, что решение Будапешта относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов, не представляет риска для Шенгенской зоны.