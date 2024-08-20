Винищувач ЗСУ вдарив авіабомбою по підземному пункту управління РФ на Курщині

Український винищувач вдарив керованою авіабомбою AASM Hammer по підземному пункту управління російських військ на Курському напрямку.

Відео удару оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer" , – йдеться у дописі.

Командувач Повітряних сил зазначив, що українська авіація щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку.