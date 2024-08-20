Истребитель ВСУ ударил авиабомбой по подземному пункту управления РФ на Курщине

Украинский истребитель ударил управляемой авиабомбой AASM Hammer по подземному пункту управления российских войск на Курском направлении.

Видео удара обнародовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer" , – говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами отметил, что украинская авиация ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении.