Tesla витратить мільйони доларів, щоб навчити робота рухатися

Tesla наймає людей для допомоги в навчанні свого гуманоїдного робота Optimus за допомогою костюмів для захоплення рухів. Про це стало відомо з опису вакансії на сайті Tesla, повідомляє Ліга.net.

Ці співробітники, яких називають "операторами збору даних", імітують дії, які робот повинен виконувати в майбутньому. Посада оплачується до $48 за годину і передбачає перебування більш як сім годин на день з вагою до 13 кілограмів, а також носіння VR-гарнітури протягом тривалих періодів.

Серед вимог до кандидатів – зріст близько 170-180 см, що ймовірно, відповідає висоті самого робота Optimus (близько 173 см). За останній рік Tesla вже найняла понад 50 осіб на цю роль.

Захоплення рухів є звичайним і економічно ефективним методом навчання роботів виконувати рухи, подібні до людських. Однак Tesla застосовує цей підхід у значно більших масштабах. Хоча в мережі з’являються відео, де Optimus виконує різні завдання, експерти зазначають, що роботу можуть знадобитися мільйони годин даних для повноцінного функціонування на виробничих лініях Tesla.

Експерт Nvidia Animesh Garg підкреслює, що збирання такої кількості даних може коштувати до пів мільярда доларів, і навіть тоді успіх не гарантований. Це звичайна проблема для розробників гуманоїдних роботів, які потребують величезного обсягу тренувань.