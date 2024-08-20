Tesla потратит миллионы долларов, чтобы научить робота двигаться

Tesla нанимает людей для помощи в обучении своего гуманоидного робота Optimus с помощью костюмов для захвата движений. Об этом стало известно из описания вакансии на сайте Tesla, сообщает Лига.net.

Эти сотрудники, называемые "операторами сбора данных", имитируют действия, которые робот должен выполнять в будущем. Должность оплачивается до $48 в час и включает в себя пребывание более семи часов в день с весом до 13 килограммов, а также ношение VR-гарнитуры в течение длительных периодов.

Среди требований к кандидатам – рост около 170-180 см, что, вероятно, соответствует высоте самого робота Optimus (около 173 см). За последний год Tesla уже наняла более 50 человек на эту роль.

Захват движений – обычный и экономически эффективный метод обучения роботов выполнять движения, подобные человеческим. Однако Tesla применяет этот подход в гораздо больших масштабах. Хотя в сети появляются видео, где Optimus выполняет разные задачи, эксперты отмечают, что роботу могут понадобиться миллионы часов данных для полноценного функционирования на производственных линиях Tesla.

Эксперт Nvidia Animesh Garg подчеркивает, что сбор такого количества данных может стоить до полумиллиарда долларов, и даже тогда успех не гарантирован. Это обычная проблема для разработчиков гуманоидных роботов, нуждающихся в огромном объеме тренировок.