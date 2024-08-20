Ізраїльська армія знайшла у Газі тіла шести загиблих заручників

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вночі у секторі Гази були знайдені тіла шести вбитих заручників, яких ХАМАС викрав ще на початку війни. Про це пише видання Haaretz, повідомляє Укрінформ.

Всі полонені були викрадені із кібуцу Нір Оз 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль.

Один із загиблих полонених - 79-річний Авраам Мундер, тіло якого знайшли в Хан-Юнісі. Племінник Мундера, Еяль Мор, розповів, що тіло його дядька було знайдено в тунелі на півдні Гази, і що він, як вважають, помер у березні. Родині ще не повідомили причину смерті, оскільки влада очікує висновку патології.

Інший загиблий - 80-річний Хаїм Перрі, тіло якого військові знайшли в секторі Гази, був викрадений зі свого дому в перший день війни. У кібуці повідомили, що він жив у тунелях ХАМАСу протягом кількох місяців, поки його не вбили в полоні.

Ще один виявлений заручник – 80-річний Йорам Мецгер, смерть якого була підтверджена в червні. Його дружина Тамар (Тамі) Мецгер також була викрадена до Гази та звільнена в листопаді, йдеться у заяві кібуцу.

Інші двоє знайдених - Надав Поплвелл і Ягев Бухстаб, теж перебували у полоні з 7 жовтня.

Шостий загиблий - Алекс Данциг, який утримувався в Газі. Його загибель ЦАХАЛ підтвердив ще у липні, заявивши, що він був убитий місяцями раніше.

Інші деталі ізраїльські військові мають повідомити згодом, зазначає Times of Israel.

Нагадаємо, цього тижня посередники – Єгипет, Катар і США - знову зустрінуться в Каїрі, щоб спробувати досягти домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом в секторі Гази.

Зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу погодився з пропозицією, яка приведе до припинення вогню та сприятиме поверненню ізраїльських заручників. Тепер очікуються відповіді від бойовиків.

На сьогодні вважається, що близько 110 ізраїльських заручників досі перебувають у Газі, хоча ізраїльська влада стверджує, що близько третини з них загинули. Понад 100 заручників були звільнені в листопаді під час тижневого перемир'я.