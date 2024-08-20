Израильская армия обнаружила в Газе тела шести погибших заложников

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью в секторе Газа были обнаружены тела шести убитых заложников, которых ХАМАС похитил еще в начале войны. Об этом пишет издание Haaretz, сообщает Укринформ.

Все пленные были похищены из кибуца Нир Оз 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль.

Один из погибших пленных – 79-летний Авраам Мундер, тело которого нашли в Хан-Юнисе. Племянник Мундера, Эяль Мор, рассказал, что тело его дяди было найдено в тоннеле на юге Газы, и что он, как полагают, умер в марте. Семье еще не сообщили причину смерти, поскольку власти ожидают заключения патологии.

Другой погибший - 80-летний Хаим Перри, тело которого военные обнаружили в секторе Газа, был похищен из своего дома в первый день войны. В кибуце сообщили, что он жил в туннелях ХАМАС в течение нескольких месяцев, пока его не убили в плену.

Еще один обнаруженный заложник – 80-летний Йорам Мецгер, смерть которого была подтверждена в июне. Его жена Тамар (Тами) Мецгер также была похищена в Газу и освобождена в ноябре, говорится в заявлении кибуца.

Другие двое найденных – Надав Поплвелл и Ягев Бухстаб, тоже находились в плену с 7 октября.

Шестой погибший - Алекс Данциг, содержавшийся в Газе. Его гибель ЦАХАЛ подтвердил еще в июле, заявив, что он был убит месяцами раньше.

Другие детали израильские военные должны сообщить со временем, отмечает Times of Israel.

Напомним, на этой неделе посредники – Египет, Катар и США – снова встретятся в Каире, чтобы попытаться достичь договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился с предложением, которое приведет к прекращению огня и будет способствовать возвращению израильских заложников. Теперь ожидаются ответы от боевиков.

На сегодняшний день считается, что около 110 израильских заложников до сих пор находятся в Газе, хотя израильские власти утверждают, что около трети из них погибли. Более 100 заложников были освобождены в ноябре во время недельного перемирия.