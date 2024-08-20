Укренерго: Через обстріли є нові знеструмлення у п'яти областях
Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській, областях, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині.
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів.
Нагадаємо:
Уночі 20 серпня росіяни завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині - майже 19 тисяч людей без світла.