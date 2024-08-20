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Укренерго: Через обстріли є нові знеструмлення у п'яти областях

Укренерго: Через обстріли є нові знеструмлення у п'яти областях
Фото: Курс України

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській, областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів.

Нагадаємо:

Уночі 20 серпня росіяни завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині - майже 19 тисяч людей без світла.

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