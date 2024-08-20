Укрэнерго: Из-за обстрелов есть новые обесточивания в пяти областях

Из-за боевых действий есть обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, по техническим причинам обесточивались потребители в Киевской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов.

Напомним:

Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.