Виплати від ООН вже отримали 470 тисяч українських пенсіонерів – Мінсоцполітики

Близько 470 тисяч українських пенсіонерів вже отримали виплати на суму 2,01 млрд гривень за програмою Всесвітньої продовольчої програми ООН. Допомога призначена людям з прифронтових областей. Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

В межах програми додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та які не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, наявної у базах даних Пенсійного фонду.

"Україна мала міцні системи соціальної допомоги ще до війни, і цей проект є яскравим прикладом того, як ми можемо використовувати ці механізми для підтримки найбільш вразливих людей у складний час" , – сказав Річард Рейган, директор ВПП в Україні.

За його словами, це не тільки економічно ефективно для ВПП, але й дуже зручно для літніх пенсіонерів - отримувати необхідну допомогу без потреби подавати заявки чи документи.