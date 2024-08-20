Выплаты от ООН уже получили 470 тысяч украинских пенсионеров – Минсоцполитики

Около 470 тысяч украинских пенсионеров уже получили выплаты на сумму 2,01 млрд гривен по программе Всемирной продовольственной программы ООН. Помощь предназначена людям из прифронтовых областей. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В рамках программы дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3250 грн и проживают на территориях активных или возможных боевых действий и не получали после 1 марта 2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособия на жительство для ВПЛ.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, имеющейся в базах данных Пенсионного фонда.

"Украина имела крепкие системы социальной помощи еще до войны, и этот проект является ярким примером того, как мы можем использовать эти механизмы для поддержки наиболее уязвимых людей в сложное время" , – сказал Ричард Рейган, директор ВПП в Украине.

По его словам, это не только экономически эффективно для ВПП, но и очень удобно для пожилых пенсионеров - получать необходимую помощь без необходимости подавать заявки или документы.