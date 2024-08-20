"Укренерго": Вчора споживання електрики зросло на майже 4%

Через спеку в Україні продовжує зростати споживання електрики. У понеділок, 19 серпня, максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 серпня.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях" , – йдеться в повідомленні.

Водночас сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання на 2,1% вищий, ніж вчора. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України, пояснюють у компанії.

Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 558 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1235 МВт.