"Укрэнерго": Вчера потребление электричества возросло почти на 4%

Из-за жары в Украине продолжает расти потребление электричества. В понедельник, 19 августа, максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 16 августа.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям" , – говорится в сообщении.

В то же время сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления на 2,1% выше, чем вчера. Это обусловлено жаркой погодой в большинстве областей Украины, поясняют в компании.

Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме – сегодня с 16:00 до 24:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 19558 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1235 МВт.