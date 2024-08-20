РФ перекинула два носії "Калібрів" з Чорного моря до Каспійського – ВМС

У Каспійській флотилії РФ зафіксовано два малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт", які були перекинуті з Чорного моря. Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр", які можуть становити загрозу для України.﻿ Про це заявив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він пояснив, що технічні характеристики ракет "Калібр" дозволяють здійснювати удари з акваторії Каспійського моря.

"Але спроможності саме цих ракет на сьогодні вже не становлять такої загрози, як на початку широкомасштабного вторгнення" , - повідомив Плетенчук.

Каспійська флотилія РФ

Каспійська флотилія є оперативним об'єднанням Військово-морського флоту Росії, яке дислокується на Каспійському морі. Зокрема, флотилія відповідає за охорону морських кордонів Росії на Каспії, контролює судноплавство та запобігає незаконній діяльності. Враховуючи великі родовища нафти і газу в Каспійському морі, російська флотилія забезпечує безпеку цих об'єктів та інфраструктури.