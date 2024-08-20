РФ перебросила два носителя "Калибров" из Черного моря в Каспийское – ВМС

В Каспийской флотилии РФ зафиксированы два малых ракетных корабля проекта "Каракурт", которые были переброшены из Черного моря. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут представлять угрозу для Украины. Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он пояснил, что технические характеристики ракет "Калибр" позволяют осуществлять удары из акватории Каспийского моря.

"Но способности именно этих ракет на сегодня уже не представляют такой угрозы, как в начале широкомасштабного вторжения" , - сообщил Плетенчук.

Каспийская флотилия РФ

Каспийская флотилия является оперативным объединением Военно-морского флота России, которое дислоцируется на Каспийском море. В частности, флотилия отвечает за охрану морских границ России на Каспии, контролирует судоходство и предотвращает незаконную деятельность. Учитывая большие месторождения нефти и газа в Каспийском море, российская флотилия обеспечивает безопасность этих объектов и инфраструктуры.