У Мирнограді розшукуватимуть батьків, які ховають дітей від евакуації – МВА

У Мирнограді Донецької області поліція буде розшукувати батьків, які приховують від евакуації своїх дітей. Про це заявив виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, повідомляє Радіо Свобода.

"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде – як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть недостовірну інформацію, що діти давно виїхали. Будемо подомовий обхід (робити – ред.). Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів" , – сказав Третяк.

Лінія фронту нині розташована менш ніж за п’ять кілометрів від Мирнограда. За даними місцевої влади, у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.

"Сподіваюся, що до кінця тижня вже буде менш як десять тисяч. Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей" , – каже керівник МВА.

Третяк закликає людей евакуюватися якомога швидше, бо далі ситуація буде лише погіршуватися. На запитання, що буде з людьми, яких не встигнуть вивезти або які залишаться в місті, Третяк відповів:

"Життя під постійними обстрілами. Можливо, без води і без світла. Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде".

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