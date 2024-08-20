В Мирнограде будут разыскивать родителей, скрывающих детей от эвакуации – ГВА

В Мирнограде Донецкой области полиция будет разыскивать родителей, скрывающих от эвакуации своих детей. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, сообщает Радио Свобода.

"Есть у нас случаи, когда родители хоронят детей. Сегодня у нас совещание с полицией будет - как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, которые хоронят детей и говорят недостоверную информацию, что дети давно уехали. Будем подомовый обход (делать – ред.). Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые испытывают ежедневные удары" , – сказал Третяк.

Линия фронта ныне расположена менее чем в пяти километрах от Мирнограда. По данным местных властей, в городе остается около 16 тысяч человек.

"Надеюсь, что к концу недели уже будет меньше десяти тысяч. Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем насильно вывозить людей" , – говорит руководитель МВА.

Третьяк призывает людей эвакуироваться как можно скорее, потому что дальше ситуация будет только ухудшаться. На вопрос, что будет с людьми, которых не успеют вывезти или останутся в городе, Третьяк ответил:

"Жизнь под постоянными обстрелами. Возможно, без воды и без света. Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет".

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