Верховна Рада сьогодні розгляне заборону УПЦ МП – джерело

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне у другому читанні законопроєкт щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. Про це розповіло джерело у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

За словами співрозмовника, сьогоднішнє пленарне засідання розпочнеться з розгляду законопроєкту №8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Джерело зазначає, що до розробки поправок долучився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, "який з юридичної точки зону поглянув на документ та запропонував зміни".

"Очікуємо, що сьогодні зала продемонструє максимальну підтримку даної законодавчої ініціативи. Вже маємо підтримку президента, уряду, міжнародних партнерів, чекаємо на позитивне рішення парламенту" , - зауважив співрозмовник.

Нагадаємо, уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 серпня 2024 року схвалив поправки до законопроєкту №8371 і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 17 серпня заявила, що підтримує законодавчу ініціативу щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.