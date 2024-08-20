Верховная Рада сегодня рассмотрит запрет УПЦ МП – источник

Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Об этом рассказал источник в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

По словам собеседника, сегодняшнее пленарное заседание начнется с рассмотрения законопроекта №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

В окончательную редакцию документа Комитет по гуманитарной и информационной политике трижды вносил правки. Источник отмечает, что к разработке поправок присоединился глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, "который с юридической точки зону посмотрел на документ и предложил изменения".

"Ожидаем, что сегодня зал продемонстрирует максимальную поддержку данной законодательной инициативы. Уже есть поддержка президента, правительства, международных партнеров, ждем позитивного решения парламента" , - отметил собеседник.

Напомним, правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть приостановлена деятельность УПЦ МП.

Верховная Рада 19 октября 2023 приняла в первом чтении этот законопроект.

Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике 16 августа 2024 года одобрил поправки к законопроекту №8371 и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций 17 августа заявил, что поддерживает законодательную инициативу по запрету в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.