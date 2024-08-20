Інтенсивність боїв на півдні України зменшилася – речник ЗСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що інтенсивність бойових дій на південному напрямку зменшилася, однак російська армія активно застосовує авіацію, повідомляє Дзеркало тижня.

"У Запорізькій області, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, третій день не фіксується бойових зіткнень. Від початку доби до 16:00 не було зафіксовано жодної спроби наступу з боку російських військ" , - наголосив він.

Лиховій зазначив, що лише на лівому березі Херсонщини, у районі Кринок, російські піхотні підрозділи намагаються атакувати позиції українських військових без підтримки бронетехніки.