Интенсивность боев на юге Украины уменьшилась – спикер ВСУ

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона заявил, что интенсивность боевых действий на южном направлении уменьшилась, однако российская армия активно применяет авиацию, сообщает Зеркало недели.

"В Запорожской области, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, третий день не фиксируется боевых столкновений. С начала суток до 16:00 не было зафиксировано ни одной попытки наступления со стороны российских войск" , - подчеркнул он.

Лыховий отметил, что только на левом берегу Херсона, в районе Крынок, российские пехотные подразделения пытаются атаковать позиции украинских военных без поддержки бронетехники.