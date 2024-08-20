"Газпром" повідомив про розширення стратегічного партнерства з Азербайджаном

Російський монополіст "Газпром" повідомив про досягнення домовленості "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR, повідомляє ЛігаБізнес.

Заява прозвучала на тлі візиту президента РФ Володимира Путіна до Азербайджану. До складу російської делегації увійшли зокрема представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

На сайті SOCAR на цей момент повідомлень про домовленості з "Газпромом" нема.

За словами Міллера, якого цитує пресслужба Газпрому, йдеться зокрема про проєкт "Північ-Південь" та підписання у вересні 2024 року програми комплексного науково-технічного співробітництва між російською та азербайджанською компаніями.

Напередодні візиту Путіна багато ЗМІ писали, що російський президент прилетів до Азербайджану домовлятися про постачання газу, зокрема до Європи.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що не відкидає можливості замінити російський газ при транзиті в Європу газом з Азербайджану.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що його країна готова постачати газ до ЄС через Україну після припинення контракту з Газпромом наприкінці 2024 року.