"Газпром" сообщил о расширении стратегического партнерства с Азербайджаном

Российский монополист "Газпром" сообщил о достижении договоренности "о расширении разнопланового стратегического партнерства" с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR, сообщает Лига.Бизнес.

Заявление прозвучало на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. В состав российской делегации вошли в частности представители "Газпрома" во главе с главой правления компании Алексеем Миллером.

На сайте SOCAR на данный момент сообщений о договоренностях с "Газпромом" нет.

По словам Миллера, которого цитирует пресс-служба "Газпрома", речь идет, в частности, о проекте "Север-Юг" и подписании в сентябре 2024 года программы комплексного научно-технического сотрудничества между российской и азербайджанской компаниями.

В преддверии визита Путина многие СМИ писали, что российский президент прилетел в Азербайджан договариваться о поставках газа, в том числе в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не исключает возможности заменить российский газ при транзите в Европу газом из Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что его страна готова поставлять газ в ЕС через Украину после прекращения контракта с Газпромом в конце 2024 года.