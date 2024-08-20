Україна розмірковує над переговорами з РФ за моделлю "зернової угоди" – Politico

Операція України в Курській області зміцнила переговорну позицію України. Модель домовленостей, яку дедалі частіше обговорюють у Києві, надихається угодою від липня 2022 року, яка дозволила Україні відновити експорт зерна з Чорного моря, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише кореспондентка з питань України в Politico Europe Вероніка Мелкозерова, у рамках цього дипломатичного формату Росія та Україна працювали над окремими угодами під наглядом ООН та Туреччини як посередників, без прямої домовленості між Москвою та Києвом.

Модель угоди подібної до зернової ініціативи "могла б подолати цей глухий кут", заявили два високопоставлені українські чиновники в інтерв'ю Politico.

"Це план, до якого ми прагнемо" , — сказав чиновник, близький до Офісу президента України, на умовах анонімності.

Основою для того, чого прагне Україна, є план з 10 пунктів, розроблений президентом Володимиром Зеленським у 2022 році, який охоплює низку тем, таких як продовольча та енергетична безпека, відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

"Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема, на основі формули миру, яка веде до такого миру, тим швидше припиняться рейди українських сил оборони на російську територію" , — заявив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, на брифінгу в Києві минулого тижня.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Україна й Росія мали відправити делегації до Дохи (Катар) для укладення угоди про припинення ударів на об'єкти енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків, що означало б часткове припинення вогню. Але переговори були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заперечила, що Росія планує вести переговори з Україною та Катаром про мораторій на удари по енергетичних об’єктах. Вона каже, що зриву переговорів не було, тому що "не було чого зривати".