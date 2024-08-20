Операция Украины в Курской области укрепила переговорную позицию Украины. Модель договоренностей, которую все чаще обсуждают в Киеве, вдохновляется соглашением от июля 2022 года, которое позволило Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря, сообщает Зеркало недели.

Как пишет корреспондентка по Украине в Politico Europe Вероника Мелкозерова, В рамках этого дипломатического формата Россия и Украина работали над отдельными соглашениями под наблюдением ООН и Турции как посредников, без прямой договоренности между Москвой и Киевом.

Модель соглашения подобного зерновой инициативе "могла бы преодолеть этот тупик", заявили два высокопоставленных украинских чиновника в интервью Politico.

"Это план, к которому мы стремимся" , — сказал чиновник, близкий к Офису президента Украины, на условиях анонимности. ﻿

Основой для того, к чему стремится Украина, является план из 10 пунктов, разработанный президентом Владимиром Зеленским в 2022 году, охватывающий ряд тем, таких как продовольственная и энергетическая безопасность, восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск.

"Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, в частности, на основе формулы мира, ведущей к такому миру, тем быстрее прекратятся рейды украинских сил обороны на российскую территорию" , — заявил Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины, на брифинге в Киеве на прошлой неделе.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху (Катар) для заключения соглашения о прекращении ударов на объекты энергетики и энергетической инфраструктуры с обеих сторон, что означало бы частичное прекращение огня. Но переговоры были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в Курскую область.

Впоследствии представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возразила, что Россия планирует вести переговоры с Украиной и Катаром о моратории на удары по энергетическим объектам. Она говорит, что срыва переговоров не было, потому что "нечего было срывать".