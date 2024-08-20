Російський опозиціонер закликав Шольца надати Україні необхідну зброю

Російський опозиціонер і тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров викупив у німецькій газеті Bild сторінку реклами, розмістивши на ній фотографію цвинтаря, де поховані українські військові, і заклик до канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні необхідну для неї військову допомогу, повідомляє Радіо Свобода.

"Німеччина вже підводила світ до прірви. Канцлере Шольц, не дайте цьому повторитися. Дайте Україні ту військову допомогу, якої вона справді потребує" , – такий напис розміщений під фотографією.

Renowned Russian Chess Grandmaster Garry Kasparov @Kasparov63 made a powerful statement today in a full-page ad in Germany's @BILD newspaper: "Germany once led the world to the abyss. Chancellor Scholz, don't let it happen again. Give Ukraine the military aid it truly needs."… pic.twitter.com/qLBNAa5s5a — Oliver Inderwildi (@oridw) August 19, 2024

Оголошення опубліковане на тлі обговорення можливого рішення уряду Німеччини скоротити військову допомогу Україні. Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер направив міністру оборони Борісу Пісторіусу лист із проханням не схвалювати подальші замовлення на купівлю озброєнь у промислових підприємств, стверджується у матеріалі Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Гаррі Каспаров у 2005 році оголосив про завершення шахової кар’єри, після чого зайнявся політичною діяльністю у Росії. Він був одним із лідерів опозиційної коаліції "Інша Росія", потім під час масових антипутінських протестів 2011-2012 років був обраний до Координаційної ради російської опозиції.

2013 року Каспаров виїхав із Росії, побоюючись переслідування з боку влади. Перебуваючи за кордоном, колишній шахіст заснував опозиційний "Форум вільної Росії", а після початку війни РФ в Україні став одним із засновником Антивоєнного комітету Росії. Обидві громадські організації визнані російською владою "небажаними", співпраця з ними загрожує тривалими тюремними термінами.

Bild – найбільша німецька ілюстрована газета з тиражем понад мільйон екземплярів. В електронному вигляді її читають понад 20 мільйонів людей на день.

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