Российский оппозиционер призвал Шольца предоставить Украине необходимое оружие
Российский оппозиционер и тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выкупил в немецкой газете Bild страницу рекламы, разместив на ней фотографию кладбища, где похоронены украинские военные, и призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу предоставить Украине необходимую для нее военную помощь, сообщает Радио Свобода.
"Германия уже подводила мир к пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Дайте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", – такая надпись размещена под фотографией.
Объявление опубликовано на фоне обсуждения возможного решения правительства Германии сократить военную помощь в Украине. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер направил министру обороны Борису Писториусу письмо с просьбой не одобрять дальнейшие заказы на покупку вооружений у промышленных предприятий, утверждается в материале Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Гарри Каспаров в 2005 году объявил о завершении шахматной карьеры, после чего занялся политической деятельностью в России. Он был одним из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия", затем во время массовых антипутинских протестов 2011-2012 годов был избран в Координационный совет российской оппозиции.
В 2013 году Каспаров уехал из России, опасаясь преследования со стороны властей. Находясь за границей, бывший шахматист основал оппозиционный "Форум свободной России", а после начала войны РФ в Украине стал одним из основателей Антивоенного комитета России. Обе общественные организации признаны российскими властями "нежелательными", сотрудничество с ними чревато длительными тюремными сроками.
Bild – крупнейшая немецкая иллюстрированная газета с тиражом более миллиона экземпляров. В электронном виде ее читают более 20 миллионов человек в день.
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