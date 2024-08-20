Российский оппозиционер призвал Шольца предоставить Украине необходимое оружие

Российский оппозиционер и тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выкупил в немецкой газете Bild страницу рекламы, разместив на ней фотографию кладбища, где похоронены украинские военные, и призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу предоставить Украине необходимую для нее военную помощь, сообщает Радио Свобода.

"Германия уже подводила мир к пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Дайте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается" , – такая надпись размещена под фотографией.

Отзыв о Russian Chess Grandmaster Garry Kasparov @Kasparov63 проработан мощный статей сегодня в full-page ad in Germany's @BILD newspaper: "Германия once led the world to the abc. aid it truly needs."… pic.twitter.com/qLBNAa5s5a – Oliver Inderwildi (@oridw) August 19, 2024

Объявление опубликовано на фоне обсуждения возможного решения правительства Германии сократить военную помощь в Украине. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер направил министру обороны Борису Писториусу письмо с просьбой не одобрять дальнейшие заказы на покупку вооружений у промышленных предприятий, утверждается в материале Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Гарри Каспаров в 2005 году объявил о завершении шахматной карьеры, после чего занялся политической деятельностью в России. Он был одним из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия", затем во время массовых антипутинских протестов 2011-2012 годов был избран в Координационный совет российской оппозиции.

В 2013 году Каспаров уехал из России, опасаясь преследования со стороны властей. Находясь за границей, бывший шахматист основал оппозиционный "Форум свободной России", а после начала войны РФ в Украине стал одним из основателей Антивоенного комитета России. Обе общественные организации признаны российскими властями "нежелательными", сотрудничество с ними чревато длительными тюремными сроками.

Bild – крупнейшая немецкая иллюстрированная газета с тиражом более миллиона экземпляров. В электронном виде ее читают более 20 миллионов человек в день.

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