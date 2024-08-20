У Києві затримали адвоката, який організував "схему для ухилянтів"

Столичні правоохоронці викрили адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Нацполіція, СБУ, Київська міська прокуратура.

"Свої послуги "захисник" призовників оцінював від трьох до 50 тисяч доларів - сума коливалась від терміновості замовлення. За ці кошти фігурант готував клієнтам медичні документи з заключенням ВЛК щодо непридатності до військової служби. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі".

Як встановили правоохоронці, 36-річний засновник відомої у столиці юридичної компанії адвокат Ради адвокатів Київської області, "розширив" перелік послуг для клієнтів призивного віку й пропонував їм свою допомогу в ухиленні від мобілізації.

Він пропонував вирішити питання з ТЦК, військово-лікарськими комісіями, Державною міграційною службою та прикордонниками щодо оформлення документів, які дають можливість зняти особу з військового обліку як непридатну до військової служби у воєнний час. Це давало підстави чоловікам для подальшого безперешкодного виїзду з України, зазначають у прокуратурі.

Зокрема, порушник поставив "на потік" видачу довідок заключення ВЛК, щодо непридатності чоловіків до служби через першу або другу групу інвалідності.

За наявними даними, вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тисяч американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості "замовлення", повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта в особистому кабінеті під час отримання ним 45 000 доларів від одного з клієнтів. Під час обшуку на робочому місці та за місцем мешкання зловмисника було вилучено й інші фіктивні довідки, які очікували на своїх власників.

Наразі слідчі вігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів.